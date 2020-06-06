Умерла актриса Мэри Пэт Глисон. Она играла в «Друзьях» и «Анатомии страсти»

Актриса из сериала «Друзья» и «Отчаянные домохозяйки» Мэри Пэт Глисон умерла в возрасте 70 лет. Причиной смерти стал рак.

Как сообщил сайт Variety, Мэри Пэт Глисон скончалась 2 июня. Информацию о гибели актрисы подтвердил менеджер Глисон. По его словам, она боролась с болезнью до конца.

Мэри Пэт Глисон начала актерскую карьеру в 1982 году с сериала «Техас». Четыре года спустя она получила Daytime Emmy Awards как соавтор сценария к сериалу «Путеводный свет». Эта мыльная опера длилась 72 сезона и закончилась только в 2009 году.

Всего на счету актрисы роли в более чем 160 фильмах и сериалах. Среди ее работ «Друзья», «Она написала убийство», «Отчаянные домохозяйки», «Анатомия страсти», «История Золушки», «Брюс Всемогущий».

В последний раз она снималась в фильме «Сьерра Берджесс — неудачница» производства Netflix, который вышел в 2018 году.