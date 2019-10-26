  • Звезду «Отчаянных домохозяек» Фелисити Хаффман выпустили из тюрьмы досрочно

    26 октября 2019, 01:21

    Светлана Степанова

    Актриса Фелисити Хаффман пробыла в заключении всего 11 дней, хотя суд назначил ей наказание в 14 дней лишения свободы. Впереди у нее еще 250 часов общественных работ. Звезда популярного сериала была осуждена за дачу взятки. Подробности опубликовал портал Metro.
    Звезду «Отчаянных домохозяек» Фелисити Хаффман выпустили из тюрьмы досрочно

    «Отчаянную домохозяйку» Хаффман посадят за взятку

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    Актриса сериала «Отчаянные домохозяйки» признала себя виновной в даче взятки при поступлении ее дочери в колледж. 56-летняя Фелисити Хаффман дала 15 тысяч долларов ради успеха на вступительных экзаменах своей дочери Софии. Пришлось заплатить штраф в размере 30 тысяч долларов.

    Досрочное освобождение стало возможным из-за политики Федерального исправительного учреждения калифорнийского Дублина. Там считают, что если дата выхода заключенных попадает на выходные, то можно выпускать их в пятницу.

    Во время суда сторона обвинения требовала приговорить Хаффман к штрафу в размере 20 тысяч долларов и тюремному заключению сроком на 1 месяц.

    «Я не думаю, что кто-то хочет попасть в тюрьму. Но в данном случае это будет правильным наказанием. Вы станете лучше, вы сможете вернуть свою жизнь в прежнее русло после этого», — заявила во время слушания судья Индира Талвани.

    Сама Хаффман в зале суда сообщила, что очень сожалеет о той ошибке, которую она совершила. Она извинилась перед студентами, родителями и преподавателями колледжа, которые пострадали от ее действий.

    «Мне жаль мою дочь Софию, мою дочь Джорджию, моего мужа Билла. Я предала их всех», — произнесла актриса.

    Всего по делу о взяточничестве были обвинены более 50 человек. Среди них родители и спортивные тренеры. Никому из детей обвинение предъявлено не было. В скандал была вовлечена и актриса Лори Лафлин. Ее вместе с супругом обвинили еще и в сговоре с целью совершения взяточничества в сфере федеральных программ, краже или подкупе организации. Им грозит срок до 10 лет лишения свободы с пребыванием в федеральной тюрьме.