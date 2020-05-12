Стало известно, когда доснимут новый выпуск «Друзей»
Создатели культового сериала «Друзья» заявили, что в скором времени доснимут замороженный спецвыпуск ситкома. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Боб Гринблатт, представитель корпорации Warner Media, поделился информацией со съемочной площадки. По его словам, работа над спецвыпуском завершится в конце лета. Он надеется, что главные актеры смогут появиться на съемках.
Напомним, 60-минутный эпизод снимут специально для платформы HBO Max. Все главные герои согласились принять участие в съемках.