В США умер создатель формата изображений GIF Стивен Уилхайт. Ему было 74 года. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По данным СМИ, Уилхайт скончался 14 марта, причиной смерти стали последствия перенесенного COVID-19. Смерть подтвердила его супруга Кэтлин.

Формат изображений Graphics Interchange Format (GIF) Уилхайт создал в 1987 году, во время работы в компании Compuserve. Спустя годы этот формат стал одним из основных способов передачи эмоций в социальных сетях.

В 2013 году Стиве Уилхайт за свое изобретение и вклад в интернет-культуру получил награду Lifetime Achievement Award на 17-й ежегодной премии Webby Awards.

Ранее стало известно о том, что умерла бывшая госсекретарь Мадлен Олбрайт, ей было 84 года. О смерти Олбрайт сообщила ее семья. Причиной стало онкологическое заболевание.

А в Казахстане скончался актер театра и кино, участник Великой Отечественной войны Юрий Померанцев. Ему было 99 лет. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.