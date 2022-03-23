Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт

Умерла бывшая госсекретарь Мадлен Олбрайт, ей было 84 года. При ней й США бомбили Югославию и начали расширять НАТО.

О смерти Олбрайт сообщила ее семья, заявление процитировало РИА «Новости».

«С разбитым сердцем мы сообщаем о том, что ранее сегодня скончалась доктор Мадлен К. Олбрайт, 64-й госсекретарь и первая женщина на этом посту», — сказано в сообщении.

Причиной смерти Олбрайт стал рак.

Она занимала пост госсекретаря США в 1997–2001 годах — тогда страной управлял президент Билл Клинтон. В этот период прошли бомбардировки Югославии со стороны США, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. Олбрайт умерла незадолго до 23 годовщины начала операции, которая стартовала 24 марта 1999 года. В том же году началось расширение НАТО на восток: в состав альянса вошли Венгрия, Польша и Чехия.

Олбрайт стала скандально известна благодаря своей фразе про смерть полумиллиона иракских детей. Она заявила, что это «адекватная цена» за ослабление режима Саддама Хусейна. Позже политик принесла извинения за свои слова.