Скончался актер Юрий Померанцев

Не стало советского и казахстанского киноактера и актера театра, участника Великой Отечественной войны Юрия Померанцева. Ему было 99 лет.

О его смерти сообщила пресс-служба Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова в Алма-Ате.

«Не стало Юрия Борисовича Померанцева. Один из самых объемных томов истории нашего театра оборвался на полуслове — и нам придется начинать с чистого листа. И очень постараться ничем не запятнать этот чистый лист, поскольку всегда и во всем мы равнялись на любимого учителя», — сказано в сообщении.

Причины и обстоятельства смерти не уточняются.

Юрий Померанцев родился 11 февраля 1923 года в Киеве. Он был участником Великой Отечественной войны, во время которой его сильно ранили. С 1954 года являлся актером Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова. Он снялся в таких фильмах, как «Сплав», «Освобождение», «Наш милый доктор», «Орлята Чапая» и других.