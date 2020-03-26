Умер россиянин с коронавирусом, госпитализированный на Кубе

Как передает «Царьград» со ссылкой на местные СМИ, 45-летний мужчина пролежал в критическом состоянии несколько дней, и из-за осложнений спасти его не удалось.

По информации кубинского издания DiarioDeCuba, мужчина прилетел в южноамериканскую страну еще 12 марта, спустя неделю у него появились первые симптомы, схожие с коронавирусом. Лечение осложняло то, что у путешественника был сахарный диабет второго типа.

Ранее «Российская газета» сообщала, что на Кубе находятся еще двое туристов из России. Это 48-летняя женщина, прилетевшая на остров так же из Франции. Еще одна россиянка прибыла в страну из Доминиканской республики. Женщине 60 лет, ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Всего на Кубе зарегистрировано 67 случаев заболевания, около полутора тысяч находятся в изоляции. Остров полностью закрыт для туристов. Президент Кубы принял решение ввести запрет для иностранцев на 30 дней.

Из-за эпидемиологической ситуации страны-курорты по всему миру закрывают свои границы. В Перу и Филиппинах сотни россиян столкнулись с проблемой выехать домой.