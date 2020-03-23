Россиянина госпитализировали на Кубе с коронавирусом
Об этом сообщил руководитель департамента эпидемиологии Минздрава республики Франсиско Дуран Гарсия, пишет ТАСС.
По словам представителя ведомства, 45-летний мужчина госпитализирован с подтвержденным коронавирусом. У россиянина ранее был выявлен диабет.
«Пациент находится в критическом, но стабильном состоянии», — сообщил Дуран.
Из-за пандемии COVID-19 страны ограничивают авиасообщения. Россияне, которые находятся на отдыхе становятся заложниками ситуации и не могут вернуться домой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что около девяти тысяч россиян ожидают возвращения на родину.
Ранее МИД назвал самые сложные страны для эвакуации россиян. В наиболее сложную ситуацию сограждане попали в Черногории, на Филиппинах и в Молдавии.