Россиянина госпитализировали на Кубе с коронавирусом

Россиянин в тяжелом состоянии госпитализирован в кубинскую больницу из-за заражения коронавирусной инфекцией. Мужчина прилетел на Кубу 20 марта из Парижа.

Об этом сообщил руководитель департамента эпидемиологии Минздрава республики Франсиско Дуран Гарсия, пишет ТАСС.

По словам представителя ведомства, 45-летний мужчина госпитализирован с подтвержденным коронавирусом. У россиянина ранее был выявлен диабет.

«Пациент находится в критическом, но стабильном состоянии», — сообщил Дуран.

Из-за пандемии COVID-19 страны ограничивают авиасообщения. Россияне, которые находятся на отдыхе становятся заложниками ситуации и не могут вернуться домой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что около девяти тысяч россиян ожидают возвращения на родину.

Ранее МИД назвал самые сложные страны для эвакуации россиян. В наиболее сложную ситуацию сограждане попали в Черногории, на Филиппинах и в Молдавии.