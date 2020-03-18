Узники Перу и Филиппин. Сотни россиян оказались в ловушке за рубежом из-за коронавирусной истерии

Когда эпидемия коронавируса только началась, многие россияне не отнеслись к ней всерьез и не стали отменять свои планы на поездки за рубеж. Теперь тысячи наших соотечественников оказались заперты по всем угролкам мира. «360» узнал, как Россия планирует возвращать своих граждан на родину.

Официальный сайт Роспотребнадзора каждый час обновляет информацию о странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в отношении коронавируса. Сейчас наиболее опасными для пребывания остаются Китай, Иран, Великобритания, США, Италия, Испания, Франция и другие страны Европейского союза.

Наибольшее количество смертей зарегистрировано в Китае и Италии — 3111 и 2158 человек соответственно. Всех российских туристов из Китая вывезли плановыми рейсами еще в феврале, об этом рассказал «360» советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

В Перу без крова

Российские туристы, встретившие апофеоз коронавируса в Перу забили тревогу — их начали выселять из отелей, потому что все подобные компании в стране закрываются. Идти путешественникам некуда — в стране начали блокировать аэропорты, так что улететь на родину тоже не представляется возможным.

«Нам дежурный консул сказал ехать в Лиму из Куско, но это невозможно. Машина больше суток идёт. Нас 11 человек. На автобусы билетов уже нет. Ну и деньги нам никто не возвращает за самолёт. Консул сказал, что сухопутные границы перекроют в полночь. Мы не успеваем уехать», — рассказал один из туристов.

15 марта в стране ввели режим чрезвычайного положения, прекратилось все внутреннее и внешнее транспортное пассажирское сообщение. При этом авиакомпании об отмене рейсов своих пассажиров не предупреждали, а теперь людям, вероятно, придется за свой счет оставаться в чужой стране на неопределенный срок.

«Согражданам, которым не удалось изменить дату вылета из Перу до полной отмены рейсов, необходимо обеспечить себе есто пребывания на время карантина (15 суток)», — говорится на сайте консульства.

Туристов выгоняют из отелей. Наши русские ребята остались на улице. Дверь в хостеле просто заваривают. Военные оцепили аэропорты, людей не пускают даже на прилегающую территорию. Мы не понимаем, что делать россиянин в Перу.

Российское посольство в Лиме утверждает, что сейчас в стране находится всего 60 граждан России, но сами туристы уверены, что эта цифра сильно занижена.

Посольство РФ советовало россиянам попробовать улететь из страны через Мексику и Кубу. «По состоянию на ночь с 15.03. на 16.03 в Перу введен режим ЧС. Скорее всего, это означает полное закрытие границ. Деньги компании пассажирам возвращают или предлагают перенести рейсы. В настоящее время возможности выезда из страны прорабатываются», — заявили в ведомстве.

Заблокированные острова

Туристы, отправившиеся на Филиппины, и вовсе рискуют остаться на карантине в чужой стране — без крова, денег и помощи государства. По словам одного из россиян, выужденно оставшихся на филиппинском острове Себу, Артема Болохонова, некоторые люди пытаются покинуть страну уже несколько суток — но рейсы постоянно переносят и отменяют. Туристы уже почти отчаялись получить чью-то помощь.

«У нас должен был быть вылет 15 марта, но с 15 числа закрыли вылеты из Себу в Манилу. Закрыли внутренние перелеты между островами, но нас об этом никто не предупредил. Была только информация, что рейс перенесен на 10 минут раньше — мы с полной уверенностью ехали и не знали, что вообще такое будет, что Манила закрывается», — расскзал он «360».

Проблема в том, что международные рейсы из Филиппин отправляются в основном из Манилы — это главный остров архипелага. Но сейчас попасть на него уже нельзя — карантин. Поэтому все, кто как и Артем Болохонов, остался на других островах, вынуждены искать какие-то новые пути в Манилу.

«Мы пришли на стойку информации, нам сказали — вы не улетите, потому что рейс закрыли Мы начали смотреть, какие еще есть варианты, но уже не было ни билетов на паром, ни билетов на соседний остров, то есть мы никуда улететь не могли», — добавил он.

По словам Болохонова, некоторые туристы продолжают выкупать билеты на ближайшие рейсы, но каждый отменяется, а деньги компании возвращать не хотят. Один из рейсов, на который сильно расчитывали туристы, отменили, когда пассажиры уже заняли свои места. Их просто попросили покинуть судно, так как рейса не будет.

Мы готовы заплатить за перелет, который не состоялся, мы просто хотим попасть в Россию, попасть домой, но у нас такой возможности нет, нам в этом никто не помогает, никто не подсказывает Артем Болохонов

Но и это еще не конец — вторая большая проблема заключается в том, что 19 марта Манила обещает закрыь все воздушное сообщение с миром из-за угрозы распространения коронавируса. Это значит, что у туристов — и не только российских — есть около 48 часов для того, чтобы уехать. «Мы не знаем, как нам выбираться отсюда», — добавил Болохонов

Если туристы не покинут Филиппины до 19-го числа, острова закроются до 14-го апреля. В этот период на островах нельзя будет покидать дома, аэропорты будут заблокированы, при этом туристов сейчас уже начали выселять из-закрывающихся отелей. Посольство, по словам Болохонова, перестало отвечать даже на звонки.

Турпомощь

По словам Дмитрия Горина, каждая авиакомпания обновляет информацию о рейсах ежедневно, а Ростуризм публикует сводку стран, не рокоммендованных для посещения на своем сайте. «Мы просим туристов и самостоятельно путешествующих пассажтиров уточнять статус рейсов через туристическую компанию или по месту бронирования и приобретения», — сказал Горин.

В страны Евросоюза Россия запустила дополнительные односторонние рейсы, чтобы вывезти туристов. Сейчас для застрявших за рубежом россиян работает горячая линия Ростуризма и ассоциации Турпомощь, где путешественники могут получить консультацию.

Мы рекомендуем всем, кто находится за границей, зарегистрироваться в приложении МИДа «Мобильный помощник» и смотреть актуальную информацию на сайте Ростуризма, который обновляется по мере поступления информации Дмитрий Горин советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом Ростуризм тоже уже запустил форму обратной связи, через которую можно направить в ведоство сообщение с описанием своей проблемы. Все эти меры предпринимаются для того, чтобы как можно скорее и эффективнее помочь оставшимся за рубежом россиянам.

«Уже сейчас организованный турист, может оставить информацию о себе в мобильном помощнике Турпомощи, а самостоятельные в мобильном помощнике МИДа. Полученные данные Ростуризм в координации с авиационными властями и заинтересованными ведомствами использует для обеспечения возвращения граждан РФ на территорию страны», — говорится на сайте ведомства.