14 марта 2024, 06:16
«Путин может быть доволен». Укрепление экономики России связали с нерешительностью Запада
Focus: нерешительность Запада привела к укреплению экономики России
Риторика стран Запада не соответствовала действиям, а санкции не оказали должного влияния. Экономика России окрепла из-за нерешительности сторонников Украины, заявил немецкий журналист Габор Штайнгарт на страницах журнала Focus.
Вооруженный конфликт продолжился, и, по мнению автора статьи, появились признаки поражения Украины. Страна стала зависимой от иностранной помощи, а партнеры потратили на нее большие деньги — 252 миллиарда евро, в пять раз больше годового бюджета бундесвера.
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Габор Штайнгарт заявил, что антироссийские санкции имели краткосрочный эффект, который компенсировали перестройкой цепочек поставок и созданием военной экономики. По его словам, не удалось поставить на колени крупнейшую в мире сырьевую державу.
«Путин может быть доволен ходом истории, которая развивалась после начала конфликта на Украине. <…> Его самый главный союзник: нерешительный Запад, чья риторика никогда не поспевает за реальностью», — сказал он.
В Россию начали возвращаться бренды, ушедшие в 2022 году. Такие крупные производители электроники, как Honor, Xiaomi, Samsung и Acer, через посредников возобновили маркетинговую активность.
Санкции
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