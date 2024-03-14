Мир 14 марта 2024, 06:16 «Путин может быть доволен». Укрепление экономики России связали с нерешительностью Запада Focus: нерешительность Запада привела к укреплению экономики России РИА «Новости»

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Риторика стран Запада не соответствовала действиям, а санкции не оказали должного влияния. Экономика России окрепла из-за нерешительности сторонников Украины, заявил немецкий журналист Габор Штайнгарт на страницах журнала Focus.

Вооруженный конфликт продолжился, и, по мнению автора статьи, появились признаки поражения Украины. Страна стала зависимой от иностранной помощи, а партнеры потратили на нее большие деньги — 252 миллиарда евро, в пять раз больше годового бюджета бундесвера.

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Габор Штайнгарт заявил, что антироссийские санкции имели краткосрочный эффект, который компенсировали перестройкой цепочек поставок и созданием военной экономики. По его словам, не удалось поставить на колени крупнейшую в мире сырьевую державу.

«Путин может быть доволен ходом истории, которая развивалась после начала конфликта на Украине. <…> Его самый главный союзник: нерешительный Запад, чья риторика никогда не поспевает за реальностью», — сказал он.

В Россию начали возвращаться бренды, ушедшие в 2022 году. Такие крупные производители электроники, как Honor, Xiaomi, Samsung и Acer, через посредников возобновили маркетинговую активность.