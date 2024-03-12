Мир 12 марта 2024, 18:27 ЕП одобрил закон о криминализации обхода санкций ЕП поддержал закон о криминализации обхода санкций ЕС РИА «Новости»

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Члены Европарламента поддержали закон, который устанавливает уголовное наказание за обход санкций. Ожидается, что он позволит конфисковывать замороженные частные российские активы. Информацию о законопроекте разместили на сайте ЕП.

За документ проголосовали 543 депутата, 45 выступили против, еще 27 воздержались от участия в голосовании. В нем указали все принимаемые Евросоюзом санкции, а также ответственность за их нарушение или обход. Нарушителям грозят штрафы или лишение свободы на срок до пяти лет.

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Речь в том числе идет о сокрытии и переводе денежных средств, которые подлежат заморозке. Сюда же входит сокрытие информации о владельце имущества. Наказание не будет распространяться за оказание гуманитарной помощи.

Теперь законопроект должен утвердить Совет ЕС, затем он появится в официальном журнале. Документ вступит в силу через 20 дней с момента опубликования.

В Швейцарии приняли законопроект, который предусматривает создание механизма для передачи замороженных активов Центробанка России в пользу Украины. Власти страны назвали эти средства репарациями. В МИД России пригрозили Швейцарии ответными действиями.