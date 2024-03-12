Деньги 12 марта 2024, 09:49 Ушедшие из России Samsung, Xiaomi, Honor и Acer спустя два года возобновили рекламу «Коммерсант»: ушедшие из России бренды электроники перезапустили рекламу Unsplash

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Зарубежные производители электроники через посредников активизировали маркетинговую активность в России. Количество упоминаний ушедших с российского рынка рекламы брендов возросло почти вдвое, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на отчет TelecomDaily.

В 2022 году такие крупные производители электроники, как Honor, Xiaomi, Samsung и Acer, приостановили поставки продукции либо ограничили продвижение в России. Режим тишины соблюдали недолго, и по итогам 2023 года количество их упоминаний возросло на 65%-100% по сравнению с 2021 годом.

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Специалисты выяснили, что бренды вернулись на российский рекламный рынок через посредников — ретейлеров или дистрибуторов. Именно они распоряжались бюджетом по системе трейд-маркетинга.

Производители начали возвращаться в Россию, так как на фоне экономического кризиса в Европе давление на них ослабло, заявил аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов. По его мнению, бизнес вынудили временно отказаться от отечественного рынка.