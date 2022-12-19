19 декабря 2022, 00:53
Украинцев предупредили о значительном дефиците электроэнергии в ближайшие дни
Глава «Укрэнерго» Кудрицкий: дефицит энергии будет значительным 2 дня из-за холодов
Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона «Єдині новини» на канале ICTV заявил, что 19 и 20 декабря после похолодания на всей территории Украины возможен значительный дефицит электроэнергии.
«По-прежнему существуют ограничения для сетей, которые не могут выпустить часть своей мощности из-за ракетных ударов. <…> Через один-два дня мы сможем увеличить количество электроэнергии, которое доступно нашим потребителям», — отметил он.
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Российские военные с 10 октября наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы замедлить ВСУ. По данным украинских властей, тяжелая ситуация с электроснабжением сложилась в Киевской, Одесской, Львовской областях и центральной части страны.
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В середине декабря стало известно об остановке работы метро в Киеве. Городской метрополитен заработал только через сутки. Эксперт Вадим Авва считает, что в сложившейся ситуации украинцам следует покинуть страну. Нынешнее руководство Украины в лице Владимира Зеленского сделало все, чтобы пребывание на родине для них стало невозможным.
Украина
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