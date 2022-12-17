Спецоперация 17 декабря 2022, 10:51 Кличко сообщил о возобновлении работы метро в Киеве Мэр Киева Кличко заявил, что метрополитен в городе возобновил работу piqsels

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Киевское метро возобновляет работу. Об этом мэр города Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Движение поездов метрополитена остановилось днем ранее, в пятницу, 16 декабря.

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«Сегодня утром, в 7:30 (8:30 мск — прим. ред.), возобновляет работу киевское метро», — говорится в сообщении Кличко.

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Энергетический холдинг ДТЭК в пятницу предупредил об отключении электричества в Киеве. Причиной стали ракетные удары по энергообъектам. Кличко предупредил, что метро перестанет работать полностью и будет использоваться только как укрытие. Также он рекомендовал местным жителям сделать запасы технической и питьевой воды.

Депутат Киевского совета Ксения Семенова отметила, что метро вряд ли возобновит работу 17 декабря. Она уточнила, что вместо этого начнет ходить больше автобусов. Также депутат рассказала, что 60% киевлян остались без света, еще примерно 70% сидят без воды.