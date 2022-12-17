Эксклюзив 17 декабря 2022, 00:07 Украинцам надо бежать. Только Запад виноват в сложившейся гуманитарной катастрофе Журналист Авва: ЧС на Украине из-за нехватки электроэнергии заставит людей бежать Unsplash

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Компания «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию из-за невозможности поставлять электричество для 50% потребителей. Города обесточены, на дорогах аварии из-за неработающих светофоров. Стране грозит гуманитарная катастрофа. Однако правительство Владимира Зеленского не спешит помогать своим гражданам. Журналист, эксперт по Прибалтике и Европе Вадим Авва в специально для «360» порассуждал над тем, что делать украинцам в сложившейся ситуации.

Далее — прямая речь.

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Хочу напомнить, что в результате предыдущих ударов российской армии по энергетической инфраструктуре Украины «Укрэнерго» оценивало ущерб в 30%, а сейчас более 50%. Вот, что изменилось в течение дня. Эта стратегия является принуждением к миру. И в этом смысле она схожа с операцией, когда российские войска защищали Южную Осетию от напавшей на нее Грузии. В 2008 году Грузия выступила как страна-агрессор. При этом западные политики во всем обвиняли Москву, несмотря на имеющееся заключение комиссии Европарламента, что именно Грузия напала на Россию. Но это уже никого не интересует.

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Сегодня эта стратегия реализуется на Украине, чтобы как можно меньше мирного населения пострадало при ракетных ударах. В то же время ВСУ, обстреливая Донбасс и новые территории России, стараются убить больше гражданских. Украинские военные не в силах поразить военные объекты, поэтому атакуют жилые дома.

Зеленский не поможет украинцам

Что касается вопроса — кто поможет простым украинцам и смогут ли они выжить этой холодной зимой? Ответ — никто не поможет, потому что все деньги, которые США и Евросоюз направляют так называемому правительству Украины, диктатуре Владимира Зеленского, расходуются на боевые действия, на оплату наемников, на содержание военной кампании. Их «съедает» коррупция, они расхищаются украинским олигархатом, который родился в недрах диктатуры Зеленского.

Сегодня то, что называлось украинским государством, перестало выполнять социальные обязательства перед обществом, включая пенсионное обеспечение, здравоохранение. Но в этом тоже нет ничего нового. Признавая Донбасс своим, они отказались от выполнения социальных обязательств перед его жителями еще в 2014 году. И так же произошло с Крымом.

РИА «Новости»

Как спастись жителям? Только бегством. У них есть два направления — это Запад и Россия с Белоруссией. Поэтому понятно, что диктатура Зеленского будет мешать им сбежать туда, куда хочет попасть большинство — в Россию и Белоруссию. Мы помним людоедский, террористический обстрел колонны украинских беженцев в Васильевке Запорожской области, они пытались проникнуть на российскую территорию. Их обстреляли и убили свои. Что касается одиноких стариков, то их судьба трагична. Поэтому вина за всех погибших в этой гуманитарной катастрофе должна лечь на Запад. Должна быть компенсация от всех стран, которые направляют на Украину своих наемников. Вадим Авва журналист

Абсолютно понятно, что все иностранное оружие контролируют наемники из стран НАТО, прежде всего из США. Доля иностранных наемников и офицеров на Украине растет непрерывно. В кампании 2023 года мы, вероятно, столкнемся с замещением войск ВСУ подразделениями альянса. Об этом говорят политические устремления европейской элиты, которая спонсируется и подталкивается администрацией Джо Байдена. Поэтому ответственность за гуманитарную катастрофу должен взять на себя Вашингтон.

США отказались от предложения России вернуться к ситуации 1994 года, когда фактически началось расширение НАТО на восток. Мы видим, как инфраструктура стран блока используется для подготовки военного вторжения на территорию РФ и Белоруссии. Это стало реальностью. Пока мы не видим этих процессов в странах Скандинавии, но их вступление в НАТО практически завершено. Ситуация тревожная.

Украинцы смирились с русофобией Киева

И понятно, что случившееся на Украине — это часть этой большой картинки. Мне очень жаль украинский народ. Наверное, кому-то было жаль немецкий народ в 1941 году. Но это и есть политическая ответственность общества за свой конформизм. Общество смирилось с навязываемой им системной ненавистью к стране-соседу, русской нации, российской государственности.

РИА «Новости»

И самое тревожное, что такая системная работа ведется по всему Евросоюзу. Она завершена в Прибалтике, Польше и начата в Германии, которая освободилась от своих моральных обязательств, убив 27 миллионов советских людей во Второй мировой войне. Сегодня Германия перевооружает свою армию на 200 миллионов евро, а Япония заявила о том, что она перестает быть демилитаризованным государством. Вадим Авва журналист

В 2023 году мир ждут новые конфликты

Таким образом, наступающий 2023 год — это мир нового коричневого, колониального, русофобского реванша, в котором антикоммунизм и антисемитизм замещены русофобией. Реваншистскую политику ведут теперь не Берлин и Токио, а Вашингтон. С другой стороны складывается антиколониальная коалиция — это Иран, Китай, Россия, к ним присоединятся Индия и другие страны. С таким наследием мы вступаем в новый год. Ялта, Потсдам, Хельсинки и все прошлое мироустройство — позади. Мир через новую кровь будет искать границы устойчивости, Украиной эта история не закончится.