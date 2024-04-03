Мир 03 апреля 2024, 12:25 Украину уличили в вербовке наемников в Таджикистане Патрушев: посольство Украины вербует наемников в Таджикистане Michal Burza/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Посольство Украины в Таджикистане вербует там наемников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с коллегами стран ШОС в Астане. Его слова привело РИА «Новости».

«Известно, что украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в интернациональный легион, сформированный киевскими властями для ведения боевых действий против России», — подчеркнул Патрушев.

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Ранее в МИД РФ отметили, что знают о присутствии наемников из Швеции в зоне СВО. Всего их там было до 90, причем 25 уже устранили. В ведомстве добавили, что попытки местного МИД легитимизировать наемничество и таким образом привлечь к конфликту еще больше шведов говорят о том, что властям безразличен собственный народ.

На Украину также едут наемники из Польши — правда, в основном они охотятся за деньгами, и желания разбогатеть в них зачастую больше, чем боевого опыта.