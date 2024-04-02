Спецоперация 02 апреля 2024, 04:31 «Воевали хорошо, но недолго». Российский боец рассказал о мотивации польских наемников Боец с позывным Бошка: польские наемники воюют за деньги, у них низкая мотивация Freepik

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Польские наемники на Украине воюют за деньги, это сказывается на их мотивации и уровне подготовки. Об этом РИА «Новости» рассказал российский военный из 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным Бошка.

Боец рассказал о встрече с польскими наемниками во время штурма поселка Победа недалеко от Марьинки и Донецка. Поляки выступали в роли штурмовиков, их было 10-12 человек, передвигались наемники на двух «мрапах» — бронемашинах с усиленной противоминной защитой. Российских бойцов было семеро.

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«Люди, наверное, шли за деньгами. Поэтому там больше не военного опыта, а просто желание денег. Поэтому ничего особого. Воевали хорошо, но недолго», — рассказал Бошка.

Российские подразделения ударили по пункту временной дислокации иностранных наемников ВСУ недалеко от Харькова. За сутки ВС России уничтожили две пусковые установки, радиолокационный пункт наведения и машину боевого управления ЗРК С-300, технику и военнослужащих Украины в 138 районах.