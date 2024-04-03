Спецоперация 03 апреля 2024, 10:05 Швецию упрекнули в безразличии к жителям после обнаружения ее наемников на Украине МИД РФ: в России знают об участии шведских наемников в конфликте на стороне ВСУ Michal Burza/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Читать 360tv в

В России знают, что шведские наемники сражаются на стороне ВСУ, и считают: то, что власти страны подстрекают жителей к участию в конфликте, свидетельствует о безразличии к их судьбе. Об этом РИА «Новости» рассказали в МИД РФ.

«Попытки внешнеполитического ведомства Швеции легитимизировать подобных „солдат удачи“ и таким образом фактически подстрекать к поездкам в горячую зону еще большее количество шведских граждан говорят о полном безразличии к судьбам собственных подданных», — уверены в МИД.

Реклама

По данным Минобороны России, на Украину поехали до 90 шведских наемников, причем 25 из них уже ликвидировали. В МИД предположили, что украинская дипмиссия вербует шведов через разные каналы, хотя на сайте посольства Украины в Швеции нет ссылки на украинский иностранный легион.

Ранее стало известно, что польские наемники сражаются в зоне СВО «хорошо, но недолго»: они приезжают в основном ради денег, часто без значительного боевого опыта.