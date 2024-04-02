Мир 02 апреля 2024, 12:55 Украину уличили в попытке отвлечь внимание от фронта напоминанием о Буче МИД: Украина пытается отвлечь внимание от фронта, «отмечая» годовщину Бучи I-Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Попытки Украины «помпезно отметить» годовщину инсценировки в Буче направлены на то, чтобы отвлечь внимание от тяжелого положения на линии боевого соприкосновения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова привели в пресс-службе министерства.

Украинские власти отвлекают внимание мировой общественности от собственных преступлений и нестыковок в устроенной ими провокации. Постановка получилась «топорной», отметила дипломат.

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«Заказной и срежиссированный характер этой провокации был очевиден с самого начала. Российская сторона неоднократно приводила подробные опровержения», — добавила Захарова.

Многочисленные обращения России в международные организации об установлении всех обстоятельств случившегося в Буче остались без ответа. Это говорит о том, что организаторам постановки есть что скрывать, заключила представитель МИД.

Украина активно распространяла сообщения о якобы преступлениях российских бойцов в Буче. Власти запускали фейки и снимали постановочные видео. Министр обороны Южной Кореи заявил, что не верит в реальность украинской версии о событиях в городе.