Мир 07 января 2023, 12:31 Украину уличили в отсутствии человеческих ценностей за отказ от рождественского перемирия Врио губернатора Балицкий: нацизм, который правит на Украине, лишен человеческих ценностей РИА «Новости»

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Властям Украины, которые не поддержали инициативу России о введении режима тишины на Рождество, чужды человеческие ценности. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что ВСУ не поддержали светлую инициативу рождественского перемирия с подачи западных кураторов.

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«Это в очередной раз демонстрирует, что нацизм, который правит на бывшей Украине, не имеет никакого отношения к христианству, православию и лишен человеческих ценностей», — написал врио губернатора Запорожья.

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Вооруженные силы Украины семь раз обстреляли ДНР в рождественскую ночь. В числе выпущенных были и снаряды из артиллерии натовского калибра.

Ранее Госдеп счел, что Россия использует временное перемирие для перегруппировки войск.

Президент России Владимир Путин отдал приказ Минобороны установить режим прекращения огня в зоне СВО на Рождество.