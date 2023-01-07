Происшествия 07 января 2023, 10:25 Украинские войска семь раз обстреляли ДНР в рождественскую ночь СЦКК в ДНР: в Рождество ВСУ семь раз обстреляли города республики РИА «Новости»

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Донецкая Народная Республика семь раз оказалась под обстрелами со стороны ВСУ в рождественскую ночь, несмотря на объявленное Россией перемирие. Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Украинские боевики трижды обстреляли Гольмовский — в 00:01, 00:10 и 00:50. В общей сложности ВСУ выпустили 11 снарядов из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров и три боеприпаса калибра 152 миллиметра.

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Дважды противник нанес удар по Никитовскому району Горловки, направив 13 снарядов калибра 155 миллиметров.

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Также две ракеты натовского калибра украинские военные выпустили в 01:50 по Петровскому и Кировскому районам Донецка. В 06:00 ВСУ обстреляли из РСЗО Макеевку, по городу выпустили шесть боеприпасов.

С 12:00 пятницы, 6 января, когда начал действовать объявленный Россией режим тишины, населенные пункты ДНР семь раз оказались под обстрелами украинских войск