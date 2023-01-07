Мир 07 января 2023, 02:45 Госдеп счел, что Россия использует временное перемирие для перегруппировки войск Госдеп допустил использование Россией режима тишины для перегруппировки войск на Украине Pxhere

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США обеспокоены тем, что Россия может использовать временное прекращение огня для перегруппировки войск и последующей усиленной атаки. Такое мнение высказал официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс. Его выступление транслировалось на YouTube-канале ведомства.

«Мы беспокоимся, что Москва может использовать потенциальную паузу в сражении для дооснащения, перегруппировки и новой атаки», — сказал Прайс.

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В Вашингтоне, как заметил представитель Госдепартамента, относятся скептически к заявлениям России о временном прекращении огня.

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Президент России Владимир Путин ранее отдал приказ Минобороны установить режим прекращения огня в срок с 12:00 6 января до 24:00 7 января, предложив украинской стороне поддержать его.

В ответ на это глава Украины Владимир Зеленский отверг возможность перемирия. По его мнению, Россия воспользуется паузой, чтобы доставить в зону боевых действий больше личного состава и военной техники.

Вечером 6 января ВСУ ударили из реактивной системы залпового огня по Куйбышевскому району Донецка. Это первый случай использования подобного вооружения украинскими боевиками после объявления Россией режима прекращения огня на Рождество. До этого ВСУ использовали для ударов по городу артиллерию калибром 155 миллиметров. В Донецк с начала режима тишины прилетело больше 30 снарядов.