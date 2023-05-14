Мир 14 мая 2023, 01:33 «Мы бы сказали». Зеленский вновь отрекся от атаки дронов на Кремль Зеленский снова заявил о непричастности Киева к атаке на Кремль РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Киев непричастен к атаке беспилотников на Кремль 3 мая. В интервью итальянскому телеканалу Rai1 он сообщил, что украинская сторона «не запускала никаких беспилотников».

«Это точно не наш дрон. Мы знаем, что упало. Мы не запускали никаких беспилотников», — сказал Зеленский.

Реклама

Украинский лидер сообщил, что якобы это российское руководство хочет, чтобы все думали, что за атакой на Кремль стоят киевские власти. Украинская сторона, по словам Зеленского, не побоялась бы признать свою причастность.

«Если бы беспилотник запустили мы, мы бы сказали. Нам не страшно это признать», — заверил президент Украины.

Зеленский изначально отказался признавать причастность ВСУ к атаке беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая. В Москве эти попытки откреститься от содеянного назвали смехотворными.

Ранее The Washington Post со ссылкой на секретные данные Пентагона, оказавшиеся в Сети в результате утечки, сообщила о планах президента Украины Владимира Зеленского. По данным журналистов, он планировал нападение на территории России и подрыв трубопровода «Дружба», по которому нефть поступает в Венгрию.