Мир 15 апреля 2024, 09:02 Украину продали на мировом аукционе. Медведчук предсказал отставку Зеленского Оппозиционер Медведчук: Зеленский станет последним президентом Украины CNP/AdMedia / Global Look Press

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Став шестым президентом, Владимир Зеленский завершил начатый предшественниками подрыв государственности Украины. В годы его правления страну разрушили до основания, заявил оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук в статье для kp.ru.

«Если первые пять президентов в разной степени подрывали основы украинской государственности, то Зеленский довершил этот процесс, устроив грандиозное кровавое шоу. <…> И, пока он играет последний спектакль, количество новых регионов России будет расти», — сказал он.

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Виктор Медведчук заявил, что государственность Украины продали международным корпорациям. По его мнению, во многом это произошло из-за деградации управленческой элиты. Политик заявил, что Украину «выкинут на свалку», как проданный лот на мировом аукционе.

Украинский народ, по словам Виктора Медведчука, избрал очередным президентом актера, потому что перестал доверять политикам. Однако и этот лидер не стал выполнять свои обещания. Автор статьи заявил, что Владимир Зеленский в первый же день на новом посту забыл о стремлении к миру, борьбе с коррупцией и разработке соцпрограмм. Он разрушил страну до основания.

Лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо спрогнозировал падение Украины под управлением Владимира Зеленского. Он предупредил, что НАТО переключится с украинского конфликта на ближневосточный.