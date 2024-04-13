Мир 13 апреля 2024, 20:59 Во Франции предрекли скорый конец Украины Зеленского Французский политик Филиппо: Украине Зеленского скоро наступит конец РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский достиг тяжелого положения. Об этом лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети X.

«Все кончено для Украины Зеленского», — отметил он.

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Французский политик напомнил, что главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский признал обострение обстановки в Донбассе за последние дни. По мнению Филиппо, фальшивые опросы создают впечатление, что более 50% молодых французов хотят поехать на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях.

Он также указал на рост напряженности на Ближнем Востоке. По его мнению, НАТО перенесет сюда свое внимание после «колоссального поражения» на Украине.

Филиппо уже призывал экстренно начать мирные переговоры по Украине, а также прекратить поддерживать киевский режим деньгами и оружием. Политик отметил, что западные СМИ активно форсируют информацию о том, что российская армия может прорвать фронт на Украине.