Мир 15 апреля 2024, 07:28 Медведчук назвал Зеленского главной причиной разрушения Украины Медведчук: Зеленский разрушил Украину до основания Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Все президенты Украины обещали ее народу дружбу с Россией, но после прихода к власти нарушали данное ими слово. Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, возглавляющий движение «Другая Украина», его статью опубликовала «Комсомольская правда».

Он предположил, что президент Владимир Зеленский станет последним лидером Украины, которая уже потеряла свое политическое значение. По словам Медведчука, украинские лидеры каждый раз пытались «продать» свою власть.

Реклама

«С каждым украинским президентом творились метаморфозы, политические кульбиты, которые разрушали страну. После шестого такого фокусника страна разрушена до основания», — подчеркнул он.

Политик отметил, что Зеленский не занимался экономикой и социальными проблемами страны, а «изображал из себя великого полководца и ненавистника России», из-за чего страна превратилась в «проданный лот на мировом политическом аукционе».

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо указал на ухудшение положения Зеленского. Главком ВСУ Александр Сырский признал обострение обстановки в Донбассе, напомнил политик из Франции.