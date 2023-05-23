Мир 23 мая 2023, 06:55 Украину превратят во второй Афганистан. Турецкий журналист раскрыл план США Yeni Safak: США затянут конфликт на годы и превратят Украину во второй Афганистан РИА «Новости»

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Англосаксонские страны срывали попытки России и Украины сесть за стол переговоров. США заинтересованы в том, чтобы затянуть конфликт по корейскому сценарию и превратить страну под управлением киевского режима во второй Афганистан, заявил обозреватель турецкой газеты Yeni Safak Абдулла Мурадоглу.

Он привел в качестве аргумента то, под каким углом освещали конфликт на Украине в американских СМИ. По словам Абдуллы Мурадоглу, Белый дом нацелился на затягивание военной кампании, и это не вынужденная тактика — администрация президента Джо Байдена выбрала ее с самого начала. Именно США и Великобритания сорвали переговоры России и Украины, а потом отвергли предложенный Китаем план урегулирования.

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«Эти события укрепляют убежденность в том, что США ведут затяжную „войну чужими руками“ с Россией на Украине. Словом, США надеются, что Украина станет для России „вторым Афганистаном“», — сказал журналист.

Абдулла Мурадоглу привел в качестве примера другой конфликт — между Северной и Южной Кореей. Гражданская война началась в 1950 году, приостановилась объявлением шаткого перемирия, но окончательное соглашение не подписали до сих пор. По его словам, в США перешли к обсуждению линий разграничения на Украине. Белый дом рассчитывает заморозить вооруженное противостояние, но продолжить снабжать киевский режим вооружениями, чтобы годами ослаблять Россию.