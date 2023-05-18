Мир 18 мая 2023, 15:50 Россия могла заключить невыгодный мирный договор с Украиной год назад Лукашенко: Россия согласилась на невыгодный мирный договор с Украиной год назад РИА «Новости»

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Россия была готова подписать мирный договор с Украиной весной 2022 года, хотя это соглашение было совсем не выгодно для РФ. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета Парламентской ассамблеи организации Договора о коллективной безопасности. Слова белорусского лидера опубликовала его пресс-служба.

Российские парламентарии участвовали в мирных переговорах с первого дня, отметил Лукашенко. Первые три раунда прошли в Белоруссии, но затем встречи перенесли в Турцию, напомнил президент соседнего государства. По словам белорусского лидера, именно в Турции на столе оказался проект мирного договора.

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«Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», — подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что у него есть проект этого соглашения. Как только российская сторона согласилась со всеми предложениями, предварительный вариант договора выбросили в корзину, рассказал белорусский лидер.

Лукашенко призвал выстраивать взаимоуважительный и равноправный диалог между конфликтующими сторонами. Однако Киев и президент Украины Владимир Зеленский выдвинули предварительные условия, чтобы не допустить никаких переговоров, подытожил президент Белоруссии.