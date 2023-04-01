Мир 01 апреля 2023, 15:46 Украину предупредили о последствиях размещения ядерного оружия США Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон: ядерный зонтик США не поможет Украине противостоять России РИА «Новости»

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Занимающая пост заместителя главы Центрального комитета Коммунистической партии Северной Кореи сестра лидера страны Ким Е Чжон заявила, что размещение на Украине ядерного оружия США не поможет в противостоянии с Россией. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило агентство Reuters.

Политик отметила, что президент Украины Владимир Зеленский заявляя о своих желаниях об обладании ядерным оружием, сильно рискует самим существованием своей страны.

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«Ядерный зонтик США не поможет Украине в противостоянии с Россией», — заявила Ким Е Чжон.

О ядерном оружии на Украине снова заговорили после публикации на сайте президента страны Владимира Зеленского петиции о размещении американского ядерного вооружения. Если за 90 дней предложение поддержат 25 тысяч человек, то его обязан рассмотреть глава государства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что опубликованная петиция представляет гипотетическую опасность, но не обращать на нее внимания Россия не может. Тем более что этот украинские власти уже поднимали не один раз. Он напомнил, что Зеленский во время конференции в Мюнхене сам предлагал разместить на территории страны ядерное оружие.