Мир 31 марта 2023, 13:39 Опасную тенденцию увидели в призыве разместить на Украине ядерное оружие Песков назвал гипотетической опасностью петицию о размещении ядерного оружия на Украине U.S. Department of Defense

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Опубликованная на сайте президента Украины Владимира Зеленского петиция для размещения на территории страны ядерного оружия представляет собой гипотетическую опасность. Но Россия не может не обращать на нее внимания. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что новое поднятие темы ядерного оружия уже свидетельствует о закономерности и опасной тенденции.

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«Давайте вспомним Мюнхенскую конференцию, когда о такой возможности говорил сам президент Зеленский», — предложил Песков.

Представитель Кремля пояснил, что на вновь появившуюся идею об атомной бомбе, несмотря на то что она пока носит «гипотетическую опасность», «наша страна не может не обращать внимания».

В минувший четверг, 30 марта, на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция разместить на территории страны американское ядерное вооружение. Если за 90 дней предложение поддержат 25 тысяч человек, то его обязан рассмотреть глава государства и дать официальный ответ. По последним данным, количество подписей под петицией увеличилось до 430 человек.