Мир 30 марта 2023, 16:06 Зеленскому предложили разместить на Украине ядерное оружие США Петиция о размещении ядерного оружия на Украине появилась на сайте Зеленского U.S. Department of Defense

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Идею предоставить Украине статус ядерной державы путем размещения на ее территории американских ракет выдвинул автор петиции, опубликованной на сайте президента страны Владимира Зеленского. По словам инициатора, при помощи ядерного оружия страна гарантирует себе защиту территориального суверенитета.

«Разместить ядерное оружие от США на территории Украины или сделать Украину государством с собственным ядерных вооружением», — предложил автор петиции.

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Пока инициативу одобрили только 140 человек. Если за 92 дня документ подпишут 25 тысяч украинцев, его внесут на рассмотрение Зеленского, чтобы он дал развернутый ответ.

Это не первая петиция с требованием предоставить Украине ядерное оружие, которая появилась на сайте главы государства. С 2015 года ни одно подобное предложение не набрало необходимого количества голосов.

Тактическое ядерное оружие появится в Белоруссии. Об этом в конце прошлой недели заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что в союзной республике уже переоборудовали 10 самолетов и передали в страну ракетный комплекс «Искандер», который может выступить носителем тактической ядерной боеголовки.

Отдельно российский лидер отметил, что к 1 июля в Белоруссии построят специальное хранилище для ядерных вооружений.