Мир 09 декабря 2022, 14:55 Украину назвали послушным инструментом в антироссийской игре Замглавы МИД Рябков: Украине уготовили роль послушного инструмента в антироссийской игре Министерство обороны Украины

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Украинская власть выполняет исключительно роль инструмента в развязанной глобальной игре против России. Об этом во время выступления на полях международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщил ТАСС.

Украина, отметил Рябков, полностью находится под внешним управлением американской администрации.

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«Киевским властям в большой антироссийской игре уготовили роль инструмента», — сказал дипломат.

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Президент России Владимир Путин сообщал, что западный мир сделал из Украины свою колонию, превратив страну в направленный против РФ таран. Глава государства упрекнул Запад в выкачивании украинских ресурсов и поощрении геноцида в Донбассе.

Украинский президент Владимир Зеленский предполагал, что конфликт с Россией завершится в 2023 году.

Ранее Рябков заявил, что Россия и США перенесли встречу относительно Договора об СНВ в связи с разногласиями сторон. О новой дате начала обсуждений МИД сообщит дополнительно.