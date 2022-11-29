Власть 29 ноября 2022, 17:09 Россию вынудили перенести переговоры с США по ДСНВ Замглавы МИД России Рябков заявил, что РФ вынужденно перенесла переговоры с США по ДСНВ

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Представители России вынужденно перенесли обсуждение вопросов по Договору об СНВ с коллегами из США. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, это связано с разногласиями сторон относительно программы работы комиссии.

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«По большому счету, ситуация складывалась так, что у нас не оказалось иного выбора», — заявил Рябков.

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Также он подчеркнул, что решение принималось на политическом уровне.

Рябков заявил, что для США в обсуждении ДСНВ важен аспект возобновления инспекций. В то же время для России приоритетом остается счет по договору. Также замглавы МИД РФ отметил, что американская сторона не хотела воспринимать сигналы и действовала с точностью до наоборот.

Изначально встречу представителей США и России по ДСНВ планировали провести в Каире, с 29 ноября по 6 декабря. Однако незадолго до назначенных дат пришлось объявить о переносе мероприятия. Рябков подчеркнул, что встречу не отменят, а лишь меняют сроки проведения.