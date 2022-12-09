Власть 09 декабря 2022, 11:12 Путин заявил, что Запад поощрял террор в Донбассе и использует украинцев как пушечное мясо Президент Путин: Запад превратил Украину колонию и использует народ как пушечное мясо РИА «Новости»

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Запад превратил Украину колонию и использует украинский народ как пушечное мясо и таран против России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ.

«На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее (Украины — прим. ред.) ресурсы, поощрял геноцид и террор в Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России», — отметил Путин.

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Он обратил внимание, что Запад любыми путями стремится сохранить доминирование, ставит на силовые методы воздействия, ужесточает санкции. Экспансия НАТО ведется агрессивно. Тем не менее в мире происходят сдвиги в развитии многополярного мира.

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Путин призвал оборонные ведомства ШОС и СНГ к совместной работе над формированием гибкой и устойчивой системы безопасности.

Ранее российский лидер заявил, что в мире увеличивается вероятность угрозы ядерной войны.