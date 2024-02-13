Мир 13 февраля 2024, 10:36 Украину из-за бесполезной системы ПВО призвали к переговорам с Россией Экс-советник президента Соскин: ПВО Украины не справится с ударами России Sebastian Gollnow / Global Look Press

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Мощность ударов России по объектам на Украине возросла, местные системы ПВО перестали с ними справляться. Советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале призвал киевский режим согласиться на мирное разрешение конфликта.

«Ни один город прикрыться не может. Нет на Украине города, который может быть прикрыт имеющимися системами ПВО на 100%. <…> Жить в городах сегодня невозможно, особенно в больших», — сказал он.

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Олег Соскин заявил, что властям наплевать на свой народ. Он сказал, что, если бы Украина подписала с Россией соглашение о временном прекращении огня хотя бы до конца 2024 года, начала переговоры и отменила военное положение, удалось бы избежать многих жертв. По его мнению, после заявления бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о тупике на поле боя президенту Владимиру Зеленскому следовало отказаться от планов на новое контрнаступление.

Запрет на переговоры стал большой дипломатической ошибкой украинского лидера, заявил турецкий аналитик Энгин Озер. Он напомнил, что в интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия открыта к диалогу.