Украинцы устроили драку из-за прилетевших из Китая сограждан

Украинцы решили, что эвакуированным из китайского Уханя не место в Полтавской области. Местные жители заблокировали дорогу и даже подрались с Нацполицией. Все это они устроили, чтобы граждан Украины не размещали на карантин в их родном городе. Зеленский написал о случившемся целый пост в соцсети.

Жители Новых Санжар собрались на въезде в город, чтобы не пропустить автобусы с прилетевшими из Уханя украинцами. На место прибыли сотрудники Национальной полиции Украины, после чего начались массовые столкновения. Люди стали возмущаться, что эвакуированных могут разместить в госпитале, который находится в центре города, пишет «Страна.ua».

Как написал в Facebook президент Украины Владимир Зеленский, утром 20 февраля самолет с украинцами приземлился в аэропорту Борисполь. Из-за плохих погодных условий он не смог сесть в Харькове, куда направлялся изначально. После дозаправки лайнер уже прибудет в конечную точку назначения.

Зеленский подчеркнул, что меры предосторожности были «беспрецедентными». Несколько украинцев не пустили на борт в Ухане из-за повышенной температуры, все остальные были в удовлетворительном состоянии.

«Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию течение 14 дней. Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности», — заверил украинский лидер.

Затем он перешел к произошедшему в самом городе и стычке людей с полицией. Президент напомнил, что во Франции местные жители сочувствовали тем, кто вернулся из Китая. Никто не блокировал дороги.

«К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией. Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину — этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера», — отметил Зеленский.

Он добавил, что на Украине было привычно делить людей на «правильных» и «неправильных», и пообещал закончить это.

«Украина не будет сдавать своих. Такой будет государственная политика — я это гарантирую. Но такой же должна быть и реакция общества — я на это очень надеюсь», — заключил украинский лидер.

Вспышка коронавируса произошла в конце 2019 года в китайском Ухане. Инфекция стала причиной смерти 2118 пациентов. Число заразившихся уже перевалило за 74 тысячи человек.