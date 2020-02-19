Посетительница украинской больницы назвала Зеленского предателем
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения. Там на него накричала одна из присутствующих. Об этом написала «Газета.ru».
«Зеленский, ты зрадник (предатель, — укр.) Почему на фронте люди гибнут? Кто для тебя Россия», — крикнула женщина президенту. В этот момент он шел с чиновниками по коридору.
Зеленский на это никак не отреагировал.
После женщина обратилась к президенту с вопросом «Вам рассказать, что у нас в шахтах?». Но он также остался без ответа.