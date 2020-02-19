Посетительница украинской больницы назвала Зеленского предателем

«Зеленский, ты зрадник (предатель, — укр.) Почему на фронте люди гибнут? Кто для тебя Россия», — крикнула женщина президенту. В этот момент он шел с чиновниками по коридору.

Зеленский на это никак не отреагировал.

После женщина обратилась к президенту с вопросом «Вам рассказать, что у нас в шахтах?». Но он также остался без ответа.