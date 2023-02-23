Мир 23 февраля 2023, 16:42 Мэра Харькова оштрафовали за использование русского языка в соцсетях «Украинские новости»: мэра Харькова Терехова оштрафовали за использование русского языка Telegram

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Мэр Харькова Игорь Терехов снова стал фигурантом административного дела. Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь оштрафовал градоначальника за использование русского языка в социальных сетях. Об этом сообщили «Украинские новости».

Первый раз Терехова оштрафовали в ноябре прошлого года. Тогда мэр Харькова в эфире украинского национального телемарафона выступил на русском языке. Он тогда заявил, что будет использовать украинский язык только в официальной обстановке, а в общении с харьковчанами будет разговаривать на русском.

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Сейчас его оштрафовали за публикации на русском языке в Facebook* и Telegram-канале.

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Накануне «Украинские железные дороги» объявили о переносе нулевого километра из Москвы в Киев. В компании заявили, что приняли трехлетнюю программу по переименованию своих объектов из русских в украинские названия.

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