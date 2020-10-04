Украинцы раскритиковали власть после слов об отмене пенсий

Слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о возможной отмене пенсий через 15 лет вызвали массу критики со стороны граждан страны. Глава правительства объяснил, что на такой шаг власти пойдут из-за критической демографической ситуации. По его словам, на одного работающего придется по два пенсионера и у властей просто не будет денег на выплату социальных выплат.

Шмыгаль отметил, что государство готово обеспечить лишь минимальные выплаты, а на остальное пенсионеры должны накопить сами.

Заявления чиновника вызвали массу негодования сограждан. Украинцы заявили, что готовы прекратить платить налоги, раз государство не может обеспечить их в старости.

«Попробуйте уменьшить себе зарплаты и прекратить воровать, может, получится не трогать бедных пенсионеров?!» — предложила одна из пользовательниц, чьи слова передало РИА «Новости».

Некоторые не исключили, что выплаты пенсий отменят не через 15 лет, а гораздо раньше, так как молодые украинцы постоянно уезжают из страны в поисках работы.

«Украина будет похожа на те брошенные деревни, которых сейчас уйма», — поделился предсказанием один из комментаторов.

Но нашлись и те, кто предложил взглянуть на слова премьера по-другому. Один из авторов отметил, что населению Украины пора самостоятельно повышать финансовую грамотность и начать зарабатывать.

«Все комментарии выше показывают, что ее нам критически не хватает, а все потому, что власти это невыгодно», — пояснил пользователь.

Ранее о критическом состоянии бюджета Украины заявил экс-президент страны Петр Порошенко. Он обвинил действующее правительство в том, что оно увеличивает расходы на различные структуры, которые занимаются преследованием несогласных с их деятельностью. Но при этом сокращает расходы на оборону и социальную политику.