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    19 сентября 2020, 18:06

    Порошенко пожаловался на рекордное количество уголовных дел против него

    Анатолий Минкин

    Власти Украины сокращают расходы на армию, чтобы больше тратить на силовые структуры. Но действуют так не потому, что отдают им предпочтение, а чтобы завести новые уголовные дела против своих политических оппонентов. С таким заявлением выступил экс-президент Украины Петр Порошенко.
    Порошенко пожаловался на рекордное количество уголовных дел против него

    Он заявил, что на Государственное бюро расследований Украины в бюджете на будущий год предусмотрено на 40% больше, чем годом ранее.

    «Они установили мировой рекорд Гиннесса — против Петра Порошенко возбуждено 58 уголовных дел, больше всего в мире», — процитировала Порошенко пресс-служба партии «Европейская солидарность».

    По словам Порошенко, в основном уголовные дела касаются Минских соглашений, конфликта в Керченском проливе и назначения командиров СБУ.

    Как отметила «Газета.ru», бывший украинский лидер обвинил назначенных Зеленским министров в трате государственных денег на органы, которые используют для преследования оппозиции и патриотов страны.

    Но бывшие сотрудники Кабмина Украины говорят, что экс-президент был всегда нечист на руку, поэтому уголовные дела в отношении него вполне оправданны. Так, бывший премьер-министр Николай Азаров рассказал, как Порошенко попал во власть. По его словам, в 2012 году его кандидатуру в качестве министра экономики предложил президент Виктор Янукович.

    «Намечались выборы в Раду, положение у нас было достаточно сложное, а Порошенко обладал Пятым каналом, который по крайней мере на Киев имел большое влияние», — привел слова Азарова «Царьград». По его словам, после назначения Порошенко привел на посты своих людей и принимал только такие решения, на которых мог заработать. В частности, торговал должностями, невзирая на опыт и уровень кандидатов.

    Новости SMI.FM