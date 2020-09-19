Порошенко пожаловался на рекордное количество уголовных дел против него

Власти Украины сокращают расходы на армию, чтобы больше тратить на силовые структуры. Но действуют так не потому, что отдают им предпочтение, а чтобы завести новые уголовные дела против своих политических оппонентов. С таким заявлением выступил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Он заявил, что на Государственное бюро расследований Украины в бюджете на будущий год предусмотрено на 40% больше, чем годом ранее.

«Они установили мировой рекорд Гиннесса — против Петра Порошенко возбуждено 58 уголовных дел, больше всего в мире», — процитировала Порошенко пресс-служба партии «Европейская солидарность».

По словам Порошенко, в основном уголовные дела касаются Минских соглашений, конфликта в Керченском проливе и назначения командиров СБУ.

Как отметила «Газета.ru», бывший украинский лидер обвинил назначенных Зеленским министров в трате государственных денег на органы, которые используют для преследования оппозиции и патриотов страны.

Но бывшие сотрудники Кабмина Украины говорят, что экс-президент был всегда нечист на руку, поэтому уголовные дела в отношении него вполне оправданны. Так, бывший премьер-министр Николай Азаров рассказал, как Порошенко попал во власть. По его словам, в 2012 году его кандидатуру в качестве министра экономики предложил президент Виктор Янукович.

«Намечались выборы в Раду, положение у нас было достаточно сложное, а Порошенко обладал Пятым каналом, который по крайней мере на Киев имел большое влияние», — привел слова Азарова «Царьград». По его словам, после назначения Порошенко привел на посты своих людей и принимал только такие решения, на которых мог заработать. В частности, торговал должностями, невзирая на опыт и уровень кандидатов.