Украинцев предупредили о возможной отмене пенсий в будущем

Украина через 15 лет не сможет выплачивать гражданам пенсии, поскольку на это просто не будет средств. Об этом жителей страны предупредил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Свое заявление украинский премьер сделал в ходе выступления перед студентами Политехнического университета во Львове, пишет РИА «Новости».

«Мы не сможем выплачивать пенсии будущим пенсионерам лет через 15. Это простая математика», — сказал Шмыгаль.

По данным премьер-министра страны, уже в ближайшем будущем один работающий украинец будет содержать двух пенсионеров.

При этом, по его мнению, для того чтобы содержать пенсионеров, украинским властям нужно будет повысить налоги в два раза. Выходом из ситуации политик считает создание накопительной пенсионной системы.

В конце сентября депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что Запад якобы вывел с Украины 13 миллиардов долларов под предлогом реформ. Он потребовал вернуть деньги. По словам Деркача, Запад превратил Украину в свою колонию за счет закрытия производства и сбыта собственных товаров.