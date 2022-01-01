Украинцы негативно отреагировали на новогоднюю речь Зеленского

Жители Украины крайне негативно отреагировали на новогоднее обращение президента страны Владимира Зеленского. Тот выступал 20 минут, говоря о победах спортсменов, учителей и врачей.

На деле многие пользователи Сети полагают, что представители этих профессий массово покидают страну, передало РИА «Новости».

«Зеленскому нечего сказать людям. Поэтому шутник скрывался за другими. Здесь у него и учителя, которым обещал 4000 долларов, и врачи, которым платил „повышение“ зарплаты посекундно, и конструкторы ракет, которым три года срывал финансирование. <…> Реальность: 66 тысяч врачей и медицинских работников уехали с Украины, еще почти 34 тысячи медработников уволились за 2020-й — первый квартал 2021 года. <…> Просто лги, лги нагло, обезоруживай оппонентов своей наглостью. Не ведутся? Не теряйся. Сыпани им песком в глаза», — написал в числе прочих бывший министр социальной политики Андрей Рева.

«Лицемер. Какое отношение он имеет к успеху людей, которых упомянул в своем длинном спиче? Что он сделал за уходящий год для людей, для страны? Словоблудие неплохого актера и никакого президента», — возмутился Jeorges Pompedou.

«Слушать было нудно, тошно и еще испанский стыд почему-то», — поделился мнением Ivan Kotov.

Ранее сообщалось, что два украинских телеканала в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента страны Петра Порошенко вместо речи Зеленского.

Ранее политолог рассказал, что именно Владимиру Зеленскому удалось сделать то, чего не могли сделать его предшественники. Однако ничего хорошего в этом нет: речь о том, что действующего президента одинаково сильно не любят в разных регионах Украины, от запада до востока. Такого, как отметил эксперт, не удавалось ни одному президенту и просто лидеру мнений до Зеленского.