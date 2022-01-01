Украинские телеканалы вместо новогодней речи Зеленского показали обращение экс-президента Порошенко

Два украинских телеканала в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента страны Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы Владимира Зеленского. Об этом сообщило РИА «Новости».

Речь идет о телеканалах «Прямой» и «Пятый», которые Порошенко продал после того, как на Украине был принят закон «Об олигархах».

Новогоднее обращение экс-президента длилось около пяти минут. Петр Порошенко появился на экранах в компании своей супруги Марины, которая также обратилась к украинцам.

Традиция транслировать другое обращение вместо речи президента появилась на Украине в 2018 году. Тогда телеканал «1+1» вместо Порошенко пустил в эфир Зеленского, который рассказал о планах участвовать в президентской гонке.

А в новогоднем обращении президента, которое увидели зрители других украинских каналов, Зеленский назвал главную цель своего президентства. По его словам, это завершение войны в Донбассе. Также главу государства беспокоят вопросы вакцинации от коронавируса.