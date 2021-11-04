Зеленский «получил свою тыкву». Политолог объяснил, за что президента ненавидят во всех регионах Украины

На Украине вновь начали массово переименовывать города и улицы, возникли беспрецедентные проблемы с отоплением, постоянно растут цены на ЖКХ. Политолог Владимир Рогов оценил в беседе с «360», что в этой ситуации может сделать украинский президент Владимир Зеленский и какие у него шансы вернуть расположение народа.

«Если говорить по поводу нового витка переименований исторических названий улиц и городов, подконтрольных Киеву, то надо понимать, что изначально заявленная кампания декоммунизации не имеет ничего общего с декоммунизацией. Основная задача действующего режима — убрать любые русские напоминания, отказаться от всего русского», — отметил он.

Политолог добавил, что иногда смена названий доходит до абсурда. Например, Арбузенко превращается в Гарбузенко. «Гарбуз» на украинском означает «тыква». Тыкву на Украине вручают молодому человеку, который ухаживает за потенциальной невестой и получает отказ. Владимир Рогов считает, что президент Украины Владимир Зеленский уже фактически получил такую тыкву от украинского народа.

«Сегодня Зеленский является лидером антирейтинга. Причем, этого антирейтинга он достиг куда быстрее, чем кто-либо из его действующих соперников или прежних в новейшей украинской истории. Ни Порошенко, ни Тимошенко, у которых тоже большие антирейтинги, не получили столь большой негатив к себе со стороны местных жителей», — сказал Рогов.

Что касается отопления на Украине, то, по словам политолога, украинцам остается только вспомнить старую фразу, переделанную на новый лад: «Кто не мерзнет, тот москаль». Владимир Рогов отметил, что различного топлива в хранилища страны осталось буквально на несколько дней.

«Киев в свою очередь говорит о том, что ничего страшного, что подписан некий меморандум с „Укрэнерго“ или с „Нафтогазом“. Но суть в том, что этот меморандум ничего не стоит, потому что он обещает газ по цене в три-пять раз ниже, чем он есть на сегодняшний день. Такой сложной ситуации на энергетическом рынке не было никогда», — подчеркнул эксперт.

При этом политолог назвал неадекватными поступки президента Украины Владимира Зеленского в этой ситуации. Глава государства на фоне явного провала все равно продолжает уверять, что его рейтинги растут и народ его любит. Владимиру Рогову это все напоминает сказку «Голый король». Он уверен, что Зеленский понимает: придется «давить» возмущенных людей — и готовится к этому.

«По имеющейся у меня информации, идет замена силовиков на лично преданных Зеленскому. От этого очень сильно страдает профессиональный уровень тех людей, кто занимает высокие должности в силовых структурах, которые, по сути, превращены в карательные», — сказал Рогов.