Мир 03 сентября 2023, 20:23 Украинцев с гепатитом и ВИЧ подвели под мобилизацию Минобороны Украины разрешило мобилизовывать ограниченно годных Официальный сайт президента Украины

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Имеющих статус ограниченно годных к военной службе разрешили мобилизовывать на Украине. Об этом говорится в приказе Министерства обороны страны, который расширил список заболеваний, не считающихся основанием для признания негодным к службе. Документ опубликовали на сайте Верховной рады.

В обновленный реестр вошли клинически излеченный туберкулез, вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций, бессимптомный ВИЧ, хронические заболевания крови, кратковременные проявления расстройства психики, болезни эндокринной системы и другие.

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Приказ предусматривает, что военную специальность для подпадающих под этот реестр мобилизованных назначит медицинская комиссия. Кроме того, Минобороны упростило требования по состоянию здоровья для бойцов десантных войск и морской пехоты.

На этой неделе секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов объявил, что усиления мобилизации для набора большого количества новых солдат в стране не будет. Он пояснил, что планы по призыву на службу пересматриваются каждые два месяца. При этом Данилов отметил, что большую часть удается покрывать за счет добровольцев и возвращающихся в строй после ранения бойцов.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с начала проведения спецоперации. Призыв распространили на всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В последний раз приказ о мобилизационном призыве и военном положении президент Украины Владимир Зеленский продлил в конце июля до 15 ноября.