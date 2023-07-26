Мир 26 июля 2023, 21:31 Зеленский решил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

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Украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Документы появились на сайте парламента.

В них президент попросил продлить всеобщую мобилизацию и действие в стране военного положения на три месяца — до 15 ноября.

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«Продлить срок действия военного положения на Украине с 05:30 18 августа 2023 года сроком на 90 суток», — сказано в тексте документа.

То же касается и мобилизации.

Проекты законов уже передали профильным депутатам на рассмотрение. Если закон о военном положении примут, это отсрочит парламентские выборы, которые должны пройти в середине осени.

Ранее стало известно, что мобилизация на Украине перешла на новый уровень. Если раньше военкомы хватали мужчин на улицах и в общественном транспорте, то теперь они врываются в частные дома и квартиры.