26 июля 2023, 21:31
Зеленский решил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации
Украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Документы появились на сайте парламента.
В них президент попросил продлить всеобщую мобилизацию и действие в стране военного положения на три месяца — до 15 ноября.
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«Продлить срок действия военного положения на Украине с 05:30 18 августа 2023 года сроком на 90 суток», — сказано в тексте документа.
То же касается и мобилизации.
Проекты законов уже передали профильным депутатам на рассмотрение. Если закон о военном положении примут, это отсрочит парламентские выборы, которые должны пройти в середине осени.
Ранее стало известно, что мобилизация на Украине перешла на новый уровень. Если раньше военкомы хватали мужчин на улицах и в общественном транспорте, то теперь они врываются в частные дома и квартиры.
Владимир Зеленский
Верховная рада
ВСУ
Украина
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