Мир 31 августа 2023, 00:14 Усиление призыва по мобилизации исключили на Украине Секретарь СНБО Украины Данилов: потребности в 300 тысячах новых солдат нет РИА «Новости»

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Украинские власти не намерены усиливать мобилизацию и набирать огромное число новых солдат для отправки на передовую. Об этом в интервью изданию «Новое время» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Так он прокомментировал сообщения украинских СМИ о том, что из-за огромных потерь на фронте в армию планируют призвать до 300 тысяч человек сразу.

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Данилов пояснил, что план по мобилизации пересматривается каждые два месяца и военные набирают то количество новых людей, которое посчитают нужным. При этом большую часть личного состава закрывают добровольцами и военными, которые после лечения от ранений возвращаются на фронт.

«Каждый день утром, когда я отправляюсь на работу, вижу очередь в одном из центров набора в армию», — заявил Данилов. Он добавил, что ему известно много случаев, когда военные, оправившись от ранений, возвращаются на передовую.

Власти Украины ввели всеобщую мобилизацию после начала специальной военной операции. Под призыв попали все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. В последний раз президент Украины Владимир Зеленский продлил мобилизационный призыв с военным положением в конце июля до 15 ноября.