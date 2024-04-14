Мир 14 апреля 2024, 04:13 «Приговор для Зеленского». В Киеве оценили новый закон о мобилизации Экс-спикер рады Разумков: закон о мобилизации — приговор для Зеленского РИА «Новости»

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Принятие нового закона о мобилизации станет приговором для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в своем Telegram-канале.

«После голосования за „мобилизационный“ законопроект, украинский народ станет для президента и депутатов власти не оппонентом, а приговором! <…> Нельзя играть жизнями украинцев. Это люди, которые работают на победу Украины, а не собственный карман или собственное политическое будущее!» — заявил народный депутат.

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По словам Разумкова, комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке провел большую работу над законопроектом, рассмотрев огромное количество правок. Но всю эту работу перечеркнул офис президента, заставив отменить наиболее важные изменения.

«Но Верховная рада должна действительно работать, а не жать зеленую кнопку по команде из ОП!», — выразил уверенность Разумков.

Ранее офицер Вооруженных сил Украины заявил, что военных возмутил новый закон о мобилизации. По его словам, исключение нормы о демобилизации демотивирует бойцов, которые не знают, когда смогут вернуться домой, к семье.