Украинское правительство выбрало нового главу «Нафтогаза» | 360°

03 ноября 2022, 23:44
Украинское правительство выбрало нового главу «Нафтогаза»
Бывший министр развития общин и территорий Украины Чернышов стал главой «Нафтогаза»
Бывший министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов возглавил нефтегазовую компанию «Нафтогаз». Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Информация о том, что правительство уволило с поста главы компании Юрия Витренко, появилась 1 ноября. Тогда же несколько депутатов Верховной рады назвали Чернышова вероятной кандидатурой на это место. Для этого необходимо было отправить его в отставку с должности министра.
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Сегодня состоялось голосование. За отставку Чернышова проголосовали 279 депутатов.
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В своем выступлении в Раде и сообщении канала Гончаренко возмутился тем, что сам министр на это совещание не пришел. Более того, депутат заявил, что из кабинета министров вообще никто не явился.
«Никто не объяснил: а за что мы увольняем Чернышова? А почему он возглавляет "Нафтогаз"? А почему тогда уволили Витренко?» — сказал Гончаренко.
Он назвал это позором, потому что вопросы, касающиеся «Нафтогаза», по его словам, очень важны для страны.
Верховная рада
Нафтогаз
Украина
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