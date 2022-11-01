Мир 01 ноября 2022, 12:11 Министр развития общин Украины может стать главой «Нафтогаза» — СМИ «Экономическая правда»: министр развития общин Украины Чернышев возглавит «Нафтогаз» РИА "Новости"

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Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко подал в отставку, на этом посту его может заменить министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Об этом сообщило украинское издание «Экономическая правда», сославшись на источники в Верховной раде и «Нафтогазе».

Установленная процедура подразумевает, что Витренко уволит наблюдательный совет компании. В случае его отсутствия эту работу может выполнить кабинет министров.

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О том, что Чернышев, вероятно, перейдет на другую должность, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

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«По моей информации, на ближайшую пленарную неделю запланирован кадровый вопрос. Связано с региональной политикой. Увольнение господина Чернышева в связи с переходом на новую должность», — сообщил парламентарий.

«Нафтогаз» — крупная украинская госкомпания, специализирующаяся на добыче, транспортировке, переработке, распределении и реализации природного газа и нефти. Имеет в своем составе три дочерние компании. пять дочерних предприятий, два государственных АО и два ОАО.